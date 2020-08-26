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Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси

Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
Обновлено 21:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси может перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, Лионель Месси близок к переходу в АПЛ. Манчестерский клуб уже провел предварительные переговоры с отцом и агентом Лионеля Хорхе Месси.

Напомним, слухи об уходе Месси из Барселоны появились после матча с Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов. В итоге каталонский клуб поменял тренера, однако ситуация вокруг аргентинца лишь набирает обороты. Вчера Лионель отправил факс боссам Сине-гранатовых, где сообщил о своем желании уйти. Блаугранас может продать футболиста, однако запрашивает слишком много и топ-клубы Европы вряд ли раскошелятся в условиях коронавирусного кризиса. Сам аргентинец желает покинуть команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Месси запросил в ФИФА документ, необходимый для трансфера в другой чемпионат.

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Все по теме:

Лионель Месси, Футбол, ФК Манчестер Юнайдед.

Автор:

Телеграф
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