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Украинки рассудят финал Лиги чемпионов

Украинки рассудят финал Лиги чемпионов
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Украинские рефери Александра Ардашева и Марина Стрелецкая получили назначения от УЕФА на финальный матч Лиги чемпионов 2019/20 среди женщин.

В ближайшее воскресенье, 30 августа, немецкий Вольфсбург в решающей игре сезона сыграет с французским Лионом. Встреча состоится в Испании на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.

На этот матч получили назначение и две украинки. Александра Ардашева назначена линейным судьей, а Марина Стрелецкая является резервным арбитром. Возглавит судейскую бригаду швейцарка Эстер Штаубли.

Напомним, украинка Екатерина Монзуль возглавляла судейскую бригаду на четвертьфинальном матче ЛЧ, а также получала назначение на полуфинал еврокубка.

 

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Все по теме:

Футбол, Женская лига Чемпионов, Марина Стрелецкая, Александра Ардашева.

Автор:

Телеграф
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