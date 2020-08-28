Украинки рассудят финал Лиги чемпионов

В ближайшее воскресенье, 30 августа, немецкий Вольфсбург в решающей игре сезона сыграет с французским Лионом. Встреча состоится в Испании на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.
На этот матч получили назначение и две украинки. Александра Ардашева назначена линейным судьей, а Марина Стрелецкая является резервным арбитром. Возглавит судейскую бригаду швейцарка Эстер Штаубли.
Напомним, украинка Екатерина Монзуль возглавляла судейскую бригаду на четвертьфинальном матче ЛЧ, а также получала назначение на полуфинал еврокубка.