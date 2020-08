Месси нанял юристов, чтобы мирно покинуть Барселону

Сообщается, что аргентинец рассчитывает на помощь специалистов, ведь Барселона не хочет просто так отпускать шестикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, Лионель Месси твердо решил покинуть Барселону, разочаровавшись в системе управления клубом. Ни смена тренера, ни возможный уход Жосепа Бартомеу с поста президента Барсы, похоже, никак не повлияют на решение аргентинца. Месси хочет задействовать юристов на встрече с боссами Сине-гранатовых, чтобы без скандалов и судебных тяжб покинуть команду, как свободный агент. Однако руководство Блаугранас хочет получить отступные в размере €700 млн.

По информации журналиста Гийома Балаге, каталонский клуб отверг предложение о встрече с юристами Месси.

New step in #Messicase@elperiodico says that Messi has asked for a meeting with the club with the intention to reach a friendly agreement and a way out. As soon as possible so the situation does not get any worse.

Story confirmed by my sources. Ball back to FCB court https://t.co/2yi9AM8HED

— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 28, 2020