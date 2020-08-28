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Месси нанял юристов, чтобы мирно покинуть Барселону

Месси нанял юристов, чтобы мирно покинуть Барселону
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лионель Месси нанял юристов, чтобы оформить свой уход из Барселоны. Об этом сообщает Ole.

Сообщается, что аргентинец рассчитывает на помощь специалистов, ведь Барселона не хочет просто так отпускать шестикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, Лионель Месси твердо решил покинуть Барселону, разочаровавшись в системе управления клубом. Ни смена тренера, ни возможный уход Жосепа Бартомеу с поста президента Барсы, похоже, никак не повлияют на решение аргентинца. Месси хочет задействовать юристов на встрече с боссами Сине-гранатовых, чтобы без скандалов и судебных тяжб покинуть команду, как свободный агент. Однако руководство Блаугранас хочет получить отступные в размере €700 млн.

По информации журналиста Гийома Балаге, каталонский клуб отверг предложение о встрече с юристами Месси.

Ранее сообщалось, что Венсан Компани сватает Месси в Манчестер Сити.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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