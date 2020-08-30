"Это ваш клуб": Президент Аргентины обратился к Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к форварду национальной команды и Барселоны Лионелю Месси.

"Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз" (в этой команде Месси начинал свой футбольный путь, - прим. ред). Это ваш клуб", - цитирует Альберто Фернандеса Marca.

Напомним, после матча Барселона - Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов началась трансферная эпопея с возможным уходом Лионеля Месси из Барселоны. Аргентинец уведомил свою нынешнюю команду, что хочет уйти, а также проигнорировал сегодняшнее ПЦР-тестирование игроков. Из-за этого шестикратный обладатель "Золотого мяча" не сможет присоединиться к команде на предсезонных тренировках.

Месси настаивает на бесплатном уходе из стана Сине-гранатовых, но Барселона хочет выжать по максимуму из ухода лидера и требует сотни миллионов евро компенсации. Клаусула Лионеля в Барсе составляет €700 млн. Контракт нападающего с Блаугранас истекает следующим летом, однако существует пункт в его соглашении, согласно которому форвард может покинуть команду в межсезонье.

Ранее сообщалось, что Барселона все-таки согласилась продать Месси в Манчестер Сити.