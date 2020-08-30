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"С Днем шахтера": Ракицкий поздравил горняков и Донецк

"С Днем шахтера": Ракицкий поздравил горняков и Донецк
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский футболист, выступающий в чемпионате России, Ярослав Ракицкий поздравил Донецк с Днем города а шахтеров с их профессиональным праздником.

"Ты знаешь, как я люблю тебя, Донецк! Я всегда буду ждать нашей встречи! С твоим днем, родной! С Днем Шахтера, мои земляки!, - написал Ярослав на своей страничке в Instagram, прикрепив фото Донецка.

Ракицкий перешел в питерский Зенит в январе 2019 года. В прошлом сезоне он вместе со своей командой оформил требл, выиграв чемпионат России, Кубок России, а также Суперкубок России.

В сезоне 2020/21 Яролсав уже успел отыграть за свою команду в пяти мачтах, голевыми действиями он отметиться не успел.

Ранее Федецкий рассказал, что сделает с Ракицким при их встрече.

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Все по теме:

Донецк, ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Ярослав Ракицкий.

Автор:

Телеграф
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