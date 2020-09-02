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Вернидуб получил много звонков и предложений

Вернидуб получил много звонков и предложений
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский специалист ищет работу после Беларуси.

На днях 54-летний украинский тренер Юрий Вернидуб покинул солигорский Шахтер, который идет в верхушке турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

В тот же день он получил много звонков с предложениями работы, но Вернидуб решил пока отдохнуть. Сегодня он полетел домой и хочет, как минимум, неделю провести в спокойной обстановке. 

"Хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше. Такова наша жизнь", – отметил Вернидуб в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, Вернидуб запомнился работой в луганской Заре.

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Все по теме:

ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол.

Автор:

Телеграф
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