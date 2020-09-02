Вернидуб получил много звонков и предложений

Украинский специалист ищет работу после Беларуси.

На днях 54-летний украинский тренер Юрий Вернидуб покинул солигорский Шахтер, который идет в верхушке турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

В тот же день он получил много звонков с предложениями работы, но Вернидуб решил пока отдохнуть. Сегодня он полетел домой и хочет, как минимум, неделю провести в спокойной обстановке.

"Хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше. Такова наша жизнь", – отметил Вернидуб в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, Вернидуб запомнился работой в луганской Заре.