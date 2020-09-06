Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Испания - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
Испания - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)
Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)
Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176 (Видео)
Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176 (Видео)

Испания - Украина: Шевченко огласил заявку на матч Лиги наций

Испания - Украина: Шевченко огласил заявку на матч Лиги наций
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
На острие атак сборной Украины в матче с Испанией могут сыграть Владислав Супряга, Жуниор Мораес и Роман Яремчук. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с 24 футболистами, которые могут получить шанс сыграть в игре Лиге наций УЕФА против Испании.

Заявка сборной Украины на матч с Испанией:

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Александр Караваев

Форварды: Владислав Супряга, Жуниор Мораес, Роман Яремчук

Игра второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее в первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
02 Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)
03 Ливерпуль забил 7 голов, проигрывая со счетом 0:2: видео футбольного безумия
04 Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
05 Блестящий гол Канселу - в обзоре матча Португалия - Хорватия (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь