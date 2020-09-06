Испания - Украина: Шевченко огласил заявку на матч Лиги наций

На острие атак сборной Украины в матче с Испанией могут сыграть Владислав Супряга, Жуниор Мораес и Роман Яремчук. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с 24 футболистами, которые могут получить шанс сыграть в игре Лиге наций УЕФА против Испании.

Заявка сборной Украины на матч с Испанией:

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Александр Караваев

Форварды: Владислав Супряга, Жуниор Мораес, Роман Яремчук

Игра второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее в первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.