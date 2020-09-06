Ключевой футболист сборной Украины выпал из заявки на матч с Испанией

Опорный полузащитник Тарас Степаненко не поможет сборной Украины в игре с Испанией.

Полузащитник сборной Украины, главный разрушитель атак соперников в нашей команде Тарас Степаненко не сможет принять участие в игре с Испанией. Официальная причина исключения игрока из заявки не сообщается. Место хавбека Шахтера в составе национальной команды появился защитник бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко.

Игра второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью. Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее в первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.