Андрей Шевченко назвал своего единственного идола - и это не футболист

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко из всей массы кумиров выделил лишь одного.

"В детстве я очень любил баскетбол. Любил смотреть матчи в 90-е на "Чикаго Буллс" на Майкла Джордана. Это единственный спортсмен – идол. В жизни я не видел ни одного спортсмена, который бы так гармонично подходил к своему виду спорта. Джордан просто создан для баскетбола.

Мне удалось с ним познакомиться. В будущем, надеюсь, получится поиграть с ним в гольф.

На меня большое впечатление произвел фильм про него "Последний Танец", очень много там интересных историй", - рассказал Шевченко в интервью на Youtube-канале Вацко Live.

Напомним, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко провела два матча Лиги наций УЕФА. В первом Желто-синие одолели Швейцарию, а во втором крупно уступили испанцам. Свой следующий матч в этом турнире наша команда может провести при частичной поддержке болельщиков.

Ранее Шевченко рассказал свое виденье ситуации с натурализацией игроков.