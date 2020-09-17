Барселона впечатляющими фото отметила юбилей Месси в клубе

Аргентинский нападающий Лионель Месси находится в Барселоне уже на протяжении 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Сине-гранатовые на своем официальном twitter показали фотографии Месси, снятые на протяжении этого периода:

В составе Барселоны Лионель провел 731 поединок, забив 634 гола и сделав 285 ассистов. За период своих выступлений в команде аргентинец выиграл немало трофеев, в частности четыре Лиги чемпионов УЕФА, 10 чемпионатов Испании, 6 кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 клубных чемпионатов мира, 3 Суперкубка УЕФА. Кроме того, Месси является единственным шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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Телеграф напоминает, что один из лучших футболистов планеты едва не покинул команду этим летом. В середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. В начале сентября Месси официально заявил, что выполнит до конца контракт с Барселоной, однако при этом он обвинил президента клуба Жозепа Бартомеу во лжи.