Гвардиола впервые отреагировал на сорвавшийся переход Месси в МС

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Лионеля Месси остаться в Барселоне.

"Мне нечего объяснять. Месси очень ясно высказался о своих чувствах, и мне нечего добавить. Он футболист Барселоны - клуба, который я люблю. Готов ли я его подписать в будущем? Лучше задайте этот вопрос ему, я не могу говорить о намерениях Лео", - цитирует Хосепа издание Goal.

Телеграф напоминает, что один из лучших футболистов планеты Лионель Месси едва не покинул свою команду этим летом. В середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. В начале сентября Месси официально заявил, что выполнит до конца контракт с Барселоной, однако при этом он обвинил президента клуба Жозепа Бартомеу во лжи.

Ранее Месси забил невероятный гол в ворота Жироны.