Динамо - Львов: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Прямая видеотрансляция матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Львов.

В субботу, 19 сентября, Динамо на НСК "Олимпийский" в Киеве принимает Львов. Встреча третьего тура УПЛ 2020/21 начнется в 19:30 по киевскому времени, рассудит игру Виктор Копиевский. "Телеграф Спорт" предлагает вашему вниманию прямую видео-трансляцию встречи, которую можно посмотреть в плеере ниже:

Онлайн-трансляция матча Динамо - Львов от Footbaalhub:

Динамо в прошлом туре допустило осечку в игре с Десной, а вот Львов был разгромлен Колосом (4:0). В первом туре вице-чемпионы Украины с крупным счетом переиграли Олимпик, а Львов и вовсе пропускал игру из-за ситуации с коронавирусом в клубе.

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