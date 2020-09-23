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Лучшим тренером по версии УЕФА станет немец

Лучшим тренером по версии УЕФА станет немец
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена номинантов на награду лучшего тренера прошлого сезона.

По информации пресс-службы Ассоциации, на индивидуальную награду претендуют наставник Ливерпуля Юрген Клопп, главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик и менеджер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн. Примечательно, что все тренеры являются немцами по национальности.

В прошлом еврокубковом сезоне Ханс-Дитер Флик вместе с Баварией выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Нагельсманн дошел до полуфинала, где уступил ПСЖ, а Клопп вылетел из 1/8 финала, проиграв Атлетико. Результаты голосования за этот приз озвучат на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.

Ранее Телеграф сообщал о трех номинантах на звание лучшего игрока сезона 2019/20 по версии УЕФА.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн, Ханс-Дитер Флик.

Автор:

Телеграф
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