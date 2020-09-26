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Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 26 сентября, матчем Минай - Динамо стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 14:00 по киевскому времени. 

Команды подходят к игре с разным настроением. Минай в прошедшем туре проиграл Олимпику (3:0), а Динамо героически додавило Львов в концовке матча. Кроме того, динамовцы успешно отыграли гостевую игру раунда плей-офф Лиги чемпионов против Гента. После трех туров (Минай один матч пропускал из-за ситуации с коронавирусом в ФК Львов, - прим. ред.) вице-чемпионы Украины имеют в своем активе 7 очков и второе место в турнирной таблице, а закарпатский коллектив с тремя баллами занимает 8-е место.

В прямом эфире в Украине матч Минай Динамо покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, сегодня в высшем дивизионе Украины будет сыграно еще два поединка: Ворскла - Мариуполь (начало 17:00 - Футбол 2) и Александрия - Днепр-1 (19:30 - Футбол 2).

Ранее Телеграф сообщал, что экс-игрок Динамо обвинил киевлян в давлении на судью в игре Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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