Матчи чемпионата Украины по футболу начнутся с минуты молчания

Украинские футбольные команды почтят память погибших в авиакатастрофе под Харьковом минутой молчания.

Украинская Премьер-Лига (УПЛ) сообщила, что матчи четвертого тура чемпионата Украины по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в катастрофе Ан-26 на Харьковщине.

"УПЛ выражает искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отметим, 4-й тур УПЛ стартует сегодня матчем Минай - Динамо.

Напомним, вчера поздно вечером в Чугуеве, что на Харьковщине, упал и разбился военный самолет с курсантами. Телеграф собирает все детали инцидента.