Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция жеребьевки групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2020/21.

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне в Доме европейского футбола состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы сезона 2020/2021. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Кроме того, на мероприятии объявят имя лучшего игрока ЛЕ прошлой кампании.

Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы (начало в 14:00 по киевскому времени)

Состав участников, разбитый на четыре корзины

Регламент жеребьевки

В группой этап Лиги Европы напрямую попали 18 коллективов, еще 21 участник этой стадии турнира определился вчера в раунде плей-офф. Кроме того, в ЛЕ получили путевку 6 "неудачников" раунда плей-офф Лиги чемпионов и три команды, проигравшие в третьем отборочном раунде ЛЧ (Путь представителей лиг). В итоге 48 команд предварительно были разделены согласно клубному рейтингу на четыре корзины. Заря (Луганск) попала в 4 корзину и получит в соперники более рейтинговые клубы.

По результатам жеребьевки 48 команд распределят на 12 групп. В один квартет не смогут попасть коллективы из одной ассоциации. Кроме того, Исполком УЕФА принял решение развести украинские и российские клубы в еврокубках. Если национальный чемпионат делегировал в ЛЕ больше двух клубов, то такие команды были разбиты по парам и при жребии попадут в разную часть "сетки". Таким образом, УЕФА добьется проведения матчей команд из одной ассоциации в разное время (18:55 и 21:00 CET, 19:55 и 22:00 по киевскому времени). Были составлены такие пары:

"Арсенал" и "Тоттенхэм"

"Наполи" и "Милан"

"Бенфика" и "Брага"

"Байер" и "Хоффенхайм"

"Вильяреал" и "Реал Сосьедад"

"Гент" и "Стандард"

ПСВ и "Фейеноорд"

"Селтик" и "Рейнджерс"

"Динамо" Загреб и "Риека"

"Спарта" Прага и "Славия" Прага

"Лудогорец" и ЦСКА София

"Рапид" Вена и ЛАСК

ПАОК и АЕК

"Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Беэр-Шева

"Лилль" и "Ницца"

В прямом эфире жеребьевку можно посмотреть в Украине, а также на официальном сайте УЕФА.

УЕФА уже утвердил расписание групповой стадии. По предварительным данным, первый тур пройдет 22 октября, а завершится групповая стадия ЛЕ 10 декабря.

Также на церемонии состоится награждение лучшего игрока Лиги Европы сезона 2019/20. На премию номинированы Эвер Банега (Севилья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) и Ромелу Лукаку (Интер).

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки групповой стадии ЛЧ 2020/21. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру уже прокомментировал сложившийся жребий.