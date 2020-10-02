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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая онлайн-трансляция жеребьевки групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2020/21.

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне в Доме европейского футбола состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы сезона 2020/2021. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Кроме того, на мероприятии объявят имя лучшего игрока ЛЕ прошлой кампании. 

Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы (начало в 14:00 по киевскому времени)

Состав участников, разбитый на четыре корзины

Составы корзин при жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2020/21

Регламент жеребьевки

В группой этап Лиги Европы напрямую попали 18 коллективов, еще 21 участник этой стадии турнира определился вчера в раунде плей-офф. Кроме того, в ЛЕ получили путевку 6 "неудачников" раунда плей-офф Лиги чемпионов и три команды, проигравшие в третьем отборочном раунде ЛЧ (Путь представителей лиг). В итоге 48 команд предварительно были разделены согласно клубному рейтингу на четыре корзины. Заря (Луганск) попала в 4 корзину и получит в соперники более рейтинговые клубы.

По результатам жеребьевки 48 команд распределят на 12 групп. В один квартет не смогут попасть коллективы из одной ассоциации. Кроме того, Исполком УЕФА принял решение развести украинские и российские клубы в еврокубках. Если национальный чемпионат делегировал в ЛЕ больше двух клубов, то такие команды были разбиты по парам и при жребии попадут в разную часть "сетки". Таким образом, УЕФА добьется проведения матчей команд из одной ассоциации в разное время (18:55 и 21:00 CET, 19:55 и 22:00 по киевскому времени). Были составлены такие пары:

  • "Арсенал" и "Тоттенхэм"
  • "Наполи" и "Милан"
  • "Бенфика" и "Брага"
  • "Байер" и "Хоффенхайм"
  • "Вильяреал" и "Реал Сосьедад"
  • "Гент" и "Стандард"
  • ПСВ и "Фейеноорд"
  • "Селтик" и "Рейнджерс"
  • "Динамо" Загреб и "Риека"
  • "Спарта" Прага и "Славия" Прага
  • "Лудогорец" и ЦСКА София
  • "Рапид" Вена и ЛАСК
  • ПАОК и АЕК
  • "Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Беэр-Шева
  • "Лилль" и "Ницца"

В прямом эфире жеребьевку можно посмотреть в Украине, а также на официальном сайте УЕФА.

УЕФА уже утвердил расписание групповой стадии. По предварительным данным, первый тур пройдет 22 октября, а завершится групповая стадия ЛЕ 10 декабря.

Также на церемонии состоится награждение лучшего игрока Лиги Европы сезона 2019/20. На премию номинированы Эвер Банега (Севилья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) и Ромелу Лукаку (Интер). 

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки групповой стадии ЛЧ 2020/21. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру уже прокомментировал сложившийся жребий.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.

Автор:

Телеграф
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