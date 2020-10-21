Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов (видео)

33-летний Лионель Месси продолжает бить рекорды.

Вчера, 20 октября, каталонская Барселона в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов разгромила венгерский Ференцварош Сергея Реброва со счетом 5:1.

Первый гол во встрече записал в свой актив бессменный лидер Сине-гранатовых Лионель Месси. Аргентинец реализовал пенальти, который сам же и заработал. Таким образом, Лео забивает в главном еврокубке на протяжении последних 16 сезонов подряд, что является рекордом турнира. Кроме того, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" забил 36-й команде в Лиге чемпионов, что также является наивысшим достижением в турнире.

Видео гола Месси:

Отметим, недавно Месси покорился рекорд и на международном уровне.

Ранее Телеграф сообщал результаты всех матчей первого игрового дня в ЛЧ, в частности 20 октября был сыгран и поединок Динамо - Ювентус.