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Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов (видео)

Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов (видео)
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Барселона
33-летний Лионель Месси продолжает бить рекорды.

Вчера, 20 октября, каталонская Барселона в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов разгромила венгерский Ференцварош Сергея Реброва со счетом 5:1.

Первый гол во встрече записал в свой актив бессменный лидер Сине-гранатовых Лионель Месси. Аргентинец реализовал пенальти, который сам же и заработал. Таким образом, Лео забивает в главном еврокубке на протяжении последних 16 сезонов подряд, что является рекордом турнира. Кроме того, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" забил 36-й команде в Лиге чемпионов, что также является наивысшим достижением в турнире.

Видео гола Месси:

Отметим, недавно Месси покорился рекорд и на международном уровне.

Ранее Телеграф сообщал результаты всех матчей первого игрового дня в ЛЧ, в частности 20 октября был сыгран и поединок Динамо - Ювентус.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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