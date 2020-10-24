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Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча

Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Александрия

В субботу, 24 октября, стартует седьмой тур украинской Премьер-лиги сезона 2020/21, в частности Динамо на столичном НСК "Олимпийский" принимает Александрию. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени, в плеере ниже доступна онлайн видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча Динамо - Александрия от Youtube-канала ФК Динамо (Киев)

Динамо подходит к матчу в качестве лидера первенства, набрав столько же очков, сколько и полтавская Ворскла - 14. Александрия, в свою очередь, с 9 баллами в активе занимает 8-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В прошлом туре подопечные Мирчи Луческу одолели Рух, а коллектив Владимира Шарана в матче с 7 голами переиграл Ингулец. Кроме того, динамовцы посреди недели проиграли Ювентусу в Лиге чемпионов.

Ранее Телеграф сообщал, где и когда смотреть остальные матчи 7-го тура УПЛ.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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