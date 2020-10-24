УПЛ: где и когда смотреть матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу

Сегодня, 24 октября, матчем Шахтер - Ворскла в Киеве стартует 7-й тур чемпионата Украины по футболу. Кроме того, в этот игровой день дома сыграет и Динамо, которому будет противостоять Александрия. Параллельно матчу динамовцев в столице будет сыграна еще одна встреча - Олимпик Донецк - Десна. Таким образом, 3 с 4 матчей игрового дня будут сыграны в Киеве. С расписанием трансляций других игр 7-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей УПЛ 7-го тура
24 октября
25 октября
С результатами и видеообзорами матчей прошлого тура чемпионата Украины и турнирным положением команд можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее Телеграф сообщал, что три украинских клуба на этой неделе провели еврокубковые матчи. Динамо уступило Ювентусу, Шахтер сенсационно переиграл Реал, а Заря с разгромом проиграла Лестеру.