"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"

Каталонская Барселона перед матчем Лиги чемпионов с Динамо решила напомнить своим фанатам один из моментов в своей истории, когда нынешний главный тренер Сине-гранатовых Рональд Куман забивал в ворота киевлян.

Будучи игроком Куман славился своим пушечным дальним ударом. И в 1993 году в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов Рональд забил дикий гол ударом со штрафного в ворота украинцев. В том матче каталонцы отпраздновали победу со счетом 4:1 и вышли в следующий раунд (первый поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Динамо, - прим. ред.).

Experience vs @dynamokyiven?@RonaldKoeman has some pic.twitter.com/GCebi3NgC5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020