"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"

Каталонская Барселона перед матчем Лиги чемпионов с Динамо решила напомнить своим фанатам один из моментов в своей истории, когда нынешний главный тренер Сине-гранатовых Рональд Куман забивал в ворота киевлян.

Будучи игроком Куман славился своим пушечным дальним ударом. И в 1993 году в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов Рональд забил дикий гол ударом со штрафного в ворота украинцев. В том матче каталонцы отпраздновали победу со счетом 4:1 и вышли в следующий раунд (первый поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Динамо, - прим. ред.).

Однако и динамовцам есть, что вспомнить в играх с Барселоной. На групповом раунде Лиги чемпионов 1997/98 киевляне дважды разгромили Блаугранас (3:0 дома и 0:4 в гостях). Тогда украинской командой руководил великий футбольный тренер Валерий Лобановский.

Всего команды провели между собой 8 матчей и ни разу в их противостоянии не было зафиксировано ничьей: 3 победу на счету Динамо и 5 триумфов у Барселоны.

Телеграф напоминает, что за игрой Барселона - Динамо можно следить в прямом эфире в Украине, однако букмекеры уверены, что подопечных Мирчи Луческу ждет фиаско.