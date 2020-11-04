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"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"

"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ronaldkoeman

Каталонская Барселона перед матчем Лиги чемпионов с Динамо решила напомнить своим фанатам один из моментов в своей истории, когда нынешний главный тренер Сине-гранатовых Рональд Куман забивал в ворота киевлян.

Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча

Будучи игроком Куман славился своим пушечным дальним ударом. И в 1993 году в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов Рональд забил дикий гол ударом со штрафного в ворота украинцев. В том матче каталонцы отпраздновали победу со счетом 4:1 и вышли в следующий раунд (первый поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Динамо, - прим. ред.). 

Однако и динамовцам есть, что вспомнить в играх с Барселоной. На групповом раунде Лиги чемпионов 1997/98 киевляне дважды разгромили Блаугранас (3:0 дома и 0:4 в гостях). Тогда украинской командой руководил великий футбольный тренер Валерий Лобановский.

Всего команды провели между собой 8 матчей и ни разу в их противостоянии не было зафиксировано ничьей: 3 победу на счету Динамо и 5 триумфов у Барселоны.

Телеграф напоминает, что за игрой Барселона - Динамо можно следить в прямом эфире в Украине, однако букмекеры уверены, что подопечных Мирчи Луческу ждет фиаско.

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Рональд Куман, Футбол.

Автор:

Телеграф
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