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В Динамо появился Трыганков: испанские СМИ вновь начудили с фамилиями украинских футболистов

В Динамо появился Трыганков: испанские СМИ вновь начудили с фамилиями украинских футболистов
14:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Испанские СМИ уже взяли традицию ошибаться в написании фамилий украинских футболистов.

Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча

Накануне матча Барселона - Динамо AS традиционно выпустила материал с ориентировочными составами на игру. В итоге по мнению испанских журналистов, самый дорогой футболист в Динамо не Цыганков, а Трыганков.

В Marca также допустили оплошность, поставив Андриевского и Буяльского как в основу, так и в запас, при этом фамилии динамовцев были написаны по-разному.

Напомним, в октябре сборная Украины проводила домашнюю встречу с Испанией в рамках Лиги наций УЕФА. Перед игрой Marca также публиковала ориентировочный состав и допустила там немало ошибок, в частности в составе Желто-синих оказались Цыников, Шарапенко, Караве, Кобаленко, Михайличенхо, Мараменко.

На сайте ua.tribuna решила подшутить над халатностью испанских журналистов и в преддверии старта группового этапа Лиги чемпионов опубликовали  вот такой состав Реала на домашнюю игру с Шахтером:

Телеграф напоминает, что матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА Барселона - Динамо пройдет в столице Каталонии 4 ноября, начало встречи в 22:00 (время киевское). Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине, а букмекеры дали неутешительный прогноз для вице-чемпионов Украины.

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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