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Вторник, 10.11.2020
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Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Польшей: онлайн-трансляция (видео)

Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Польшей: онлайн-трансляция (видео)
18:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Сегодня, 10 ноября, в 18:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко даст предматчевую конференцию накануне товарищеской игры против Польши. На ней Андрей Николаевич и один игрок сборной ответят на вопросы представителей СМИ.

Польша - Украина: онлайн-трансляция матча

YouTube-канал Украинской ассоциации футбола проведет прямую видотрансляцию мероприятия:

Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина состоится 11-го ноября в Хожуве и начнется в 21:45 по киевскому времени. Встречу в режиме-live покажут два украинских телеканала, а букмекеры дали обнадеживающий для Желто-синих прогноз на игру. Эта игра является заключительной частью подготовки украинцев к ближайшим поединкам Лиги наций УЕФА против Германии и Швейцарии.

Ранее футболист АПЛ выразил желание выступать за сборную Украины.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол.

Автор:

Телеграф
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