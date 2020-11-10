Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Польшей: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня, 10 ноября, в 18:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко даст предматчевую конференцию накануне товарищеской игры против Польши. На ней Андрей Николаевич и один игрок сборной ответят на вопросы представителей СМИ.

YouTube-канал Украинской ассоциации футбола проведет прямую видотрансляцию мероприятия:

Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина состоится 11-го ноября в Хожуве и начнется в 21:45 по киевскому времени. Встречу в режиме-live покажут два украинских телеканала, а букмекеры дали обнадеживающий для Желто-синих прогноз на игру. Эта игра является заключительной частью подготовки украинцев к ближайшим поединкам Лиги наций УЕФА против Германии и Швейцарии.

Ранее футболист АПЛ выразил желание выступать за сборную Украины.