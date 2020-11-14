Германия - Украина: Лев определился с заявкой на игру Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев определился с финальной заявкой на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины. Готовиться к игре продолжают 23 футболиста Бундестим.

Заявка сборной Германии на матч с Украиной:

1. Мануэль Нойер, 2. Робин Кох, 3. Феликс Удуокаи, 4. Маттиас Гинтер, 5. Джонатан Та, 6. Флориан Нойхаус, 7. Надим Амири, 9. Тимо Вернер, 10. Юлиан Брандт, 11. Лука Вальдшмидт, 12. Бернд Лено, 13. Филипп Макс, 14. Бенжамин Хенрикс, 15. Никлас Зюле, 16. Антонио Рюдигер, 17. Никлас Штарк, 18. Леон Горецка, 19. Лерой Сане, 20. Серж Гнабри, 21. Илкай Гюндоган, 22. Кевин Трапп, 23. Махмут Дауд.

Ранее заявку на игру с немцами назвал Андрей Шевченко.

Матч Лиги наций УЕФА начнется в субботу, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Ранее Телеграф сообщал о букмекерских раскладах перед игрой, а также где и когда смотреть поединок.