Директор сборной Швейцарии обрушился обвинениями в адрес украинцев из-за сорванного матча Лиги наций

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Украиной. По его словам, хозяева поединка сделали все, чтобы игра состоялась: игроки и персонал организованно исполняли протокол безопасности, трижды прошли тестирование на COVID-19 и все тесты оказались отрицательными. В то же время Тами раскритиковал сборную Украины, отметив, что не чувствовал, что делегация гостей всерьез пыталась найти решение в данной ситуации.

"Я не чувствовал, что сборная Украины всерьез пыталась найти решение. Может, я ошибаюсь. Вся команда была готова к финалу (на кону поединка стоит сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций, - прим. ред.). Обидно, потому что мы бы предпочли, чтобы исход игры решался по спортивному принципу и на поле. Теперь это поединок ведется на другом уровне", - цитирует Тами 20min.

Телеграф напоминает, что главный врач кантона Люцерн отменил игру из-за очередного случая заражения коронавирусом в украинской команде. В УАФ отметили, что выполнили все требования УЕФА, однако Желто-синие уже возвращаются в Украину, завершив последний сбор национальной команды в 2020 году. Решение о судьбе поединка примет УЕФА.