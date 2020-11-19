Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022

В Лиге наций состоялись заключительные матчи групповой стадии и теперь стало известно окончательное распределение европейских сборных в корзинах при посеве на жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Украины сохранила прописку во второй корзине, а вот Россия в заключительном матче в 2020 году потеряла позицию и при жребии окажется в третьей корзине.

Сама процедура жеребьевки намечена на 7-е декабря и пройдет в Цюрихе (Швейцария). Начало мероприятия - в 19:00 по киевскому времени. Сборные будут распределены на 10 групп по 5 или 6 команд. Прямые путевки на Мундиаль получат лишь первые места, а занявшие второе место команды сыграют в плей-офф квалификации.

Состав корзин при жеребьевке европейского отбора на ЧМ-2022:

Телеграф напоминает, что решения по матчу Лиги наций Швейцария - Украина пока нет. Вопросом занимается УЕФА.