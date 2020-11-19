Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)

В Лиге наций УЕФА сезона 2020/21 завершился групповой этап. В последний игровой день были сыграны 18 матчей, в частности в Лиге А Бельгия в очном противостоянии с Данией решила судьбу путевки в раунд плей-офф турнира. В финал четырех пробилась и Италия, переигравшая на выезде Боснию и Герцеговину. Стоит также отметить разгромную победу Англии над Исландией и волевой триумф Нидерландов над Польшей. Кроме того, сборная России потерпела сокрушительное поражение от Сербии. С результатами и видеообзорами всех остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги наций за 18 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Группа 1
Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Польша - Нидерланды 1:2
Группа 2
Англия - Исландия 4:0
Бельгия - Дания 4:2
Лига наций УЕФА - Лига B
Группа 1
Австрия - Норвегия 1:1
Северная Ирландия - Румыния 1:1
Группа 2
Израиль - Шотландия 1:0
Чехия - Словакия 2:0
Группа 3
Венгрия - Турция 2:0
Сербия - Россия 5:0
Группа 4
Ирландия - Болгария 0:0
Уэльс - Финляндия 3:1
Лига наций УЕФА - Лига C
Группа 2
Армения - Северная Македония 1:0
Грузия - Эстония 0:0
Группа 3
Косово - Молдова 1:0
Греция - Словения 0:0
Группа 4
Албания - Беларусь 3:2
Казахстан - Литва 1:2
С видеообзорами всех матчей Лиги наций за 17 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, игра Швейцария - Украина не состоялась по решению врача кантона Люцерн и УЕФА думает над решением ситуации.