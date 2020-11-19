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Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)

Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
02:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм euro2020

В Лиге наций УЕФА сезона 2020/21 завершился групповой этап. В последний игровой день были сыграны 18 матчей, в частности в Лиге А Бельгия в очном противостоянии с Данией решила судьбу путевки в раунд плей-офф турнира. В финал четырех пробилась и Италия, переигравшая на выезде Боснию и Герцеговину. Стоит также отметить разгромную победу Англии над Исландией и волевой триумф Нидерландов над Польшей. Кроме того, сборная России потерпела сокрушительное поражение от Сербии. С результатами и видеообзорами всех остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги наций за 18 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

Группа 1

Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Польша - Нидерланды 1:2

Группа 2

Англия - Исландия 4:0

Бельгия - Дания 4:2

Лига наций УЕФА - Лига B

Группа 1

Австрия - Норвегия 1:1

Северная Ирландия - Румыния 1:1

Группа 2

Израиль - Шотландия 1:0

Чехия - Словакия 2:0

Группа 3

Венгрия - Турция 2:0

Сербия - Россия 5:0

Группа 4

Ирландия - Болгария 0:0

Уэльс - Финляндия 3:1

Лига наций УЕФА - Лига C

Группа 2

Армения - Северная Македония 1:0

Грузия - Эстония 0:0

Группа 3

Косово - Молдова 1:0

Греция - Словения 0:0

Группа 4

Албания - Беларусь 3:2

Казахстан - Литва 1:2

С видеообзорами всех матчей Лиги наций за 17 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, игра Швейцария - Украина не состоялась по решению врача кантона Люцерн и УЕФА думает над решением ситуации.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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