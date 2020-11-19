Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)
Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время
УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время

Стали известны последние результаты тестирования сборной Украины на коронавирус

Стали известны последние результаты тестирования сборной Украины на коронавирус
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Вечером 18 ноября сборная Украины чартерным рейсом вернулась из Швейцарии, так и не сыграв с местной сборной.

По прилету вся делегация Желто-синих в помещении аэропорта сдала тесты на коронавирус в специальной лаборатории, сертифицированной УЕФА. После обработки тестов Украинскую ассоциацию футбола уведомили, что результаты отрицательные, в том числе и у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, у которых нашли COVID-19 в Швейцарии пару дней назад.

Напомним, что игра 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина была отменена по решению главного врача кантона Люцерн. Украинская сторона сделала все, чтобы поединок состоялся, однако решение местных властей было непоколебимым. Теперь судьбой встречи занимается УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
02 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
03 Россию унизили в Лиге наций: видеообзор матча с Сербией
04 Боксер с убийственным ударом намекнул на бой с Усиком
05 Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь