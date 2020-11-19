Стали известны последние результаты тестирования сборной Украины на коронавирус

Вечером 18 ноября сборная Украины чартерным рейсом вернулась из Швейцарии, так и не сыграв с местной сборной.

По прилету вся делегация Желто-синих в помещении аэропорта сдала тесты на коронавирус в специальной лаборатории, сертифицированной УЕФА. После обработки тестов Украинскую ассоциацию футбола уведомили, что результаты отрицательные, в том числе и у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, у которых нашли COVID-19 в Швейцарии пару дней назад.

Напомним, что игра 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина была отменена по решению главного врача кантона Люцерн. Украинская сторона сделала все, чтобы поединок состоялся, однако решение местных властей было непоколебимым. Теперь судьбой встречи занимается УЕФА.