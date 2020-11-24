Испанские СМИ вновь начудили с составом Динамо

Во вторник, 24 ноября, Динамо в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет Барселону. Накануне поединка испанские СМИ традиционно составили ориентировочные составы команд на игру и вновь допустили несколько оплошностей, но на этот раз над фамилиями украинских футболистов не издевались.

Авторитетное издание Marca поставило центрбека Дениса Попова и в основу, и в запас, а левый полузащитник Карлос Де Пена оказался на правом фланге атаки.

Кроме того, издание AS поставило защитника Владимира Костевича в запас, однако футболист недавно перенес операцию и сейчас проходит восстановление. Ну и напоследок журналисты запутались с игровыми номерами динамовцев, присвоив 41-й номер дисквалифицированного за допинг Артема Беседина вратарю Денису Игнатенко.

Напомним, перед первой игрой, что прошла в Барселоне, испанские журналисты ошиблись и в составе Динамо появился "Трыганков".

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах на матч Динамо - Барселона.