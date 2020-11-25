Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 25 ноября

В среду, 25 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 пройдут заключительные матчи 4-го тура группового раунда, в частности донецкий Шахтер сыграет в Менгенгладбахе с местной Боруссией. В центральном поединке игрового дня Интер примет Реал.

Расписание матчей Лиги чемпионов за 25 ноября:

19:55 Боруссия М - Шахтер Донецк - Футбол 2

19:55 Олимпиакос - Манчестер Сити - Футбол 1

22:00 Атлетико - Локомотив Москва

22:00 Аякс - Мидтьюлланн

22:00 Бавария - Зальцбург

22:00 Интер - Реал Мадрид - Футбол 1

22:00 Ливерпуль - Аталанта - Футбол 3

22:00 Марсель - Порту

За ходом всех матчей в режиме-live можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что во вторник, 24 ноября, Динамо не сумело навязать сопротивление резервному составу Барселоны и закономерно проиграло. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.