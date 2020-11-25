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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 25 ноября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 25 ноября
11:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В среду, 25 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 пройдут заключительные матчи 4-го тура группового раунда, в частности донецкий Шахтер сыграет в Менгенгладбахе с местной Боруссией. В центральном поединке игрового дня Интер примет Реал.

Боруссия М - Шахтер: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги чемпионов за 25 ноября:

  • 19:55 Боруссия М - Шахтер Донецк - Футбол 2
  • 19:55 Олимпиакос - Манчестер Сити - Футбол 1
  • 22:00 Атлетико - Локомотив Москва
  • 22:00 Аякс - Мидтьюлланн
  • 22:00 Бавария - Зальцбург
  • 22:00 Интер - Реал Мадрид - Футбол 1
  • 22:00 Ливерпуль - Аталанта - Футбол 3
  • 22:00 Марсель - Порту

За ходом всех матчей в режиме-live можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что во вторник, 24 ноября, Динамо не сумело навязать сопротивление резервному составу Барселоны и закономерно проиграло. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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