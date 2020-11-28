Атлетико победил Валенсию благодаря комичному автоголу (видео)

В субботу, 28 ноября, Валенсия в рамках центрального матча 11-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимала Атлетико. Встреча проходила на "Месталье" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре был забит под занавес поединка. На 79-й минуте встречи защитник Валенсии Антонио Латорре курьезным образом срезал мяч в свои ворота после прострела с левого фланга.

Этот успех вывел мадридцев (23 очка) на вторую позицию в чемпионате Испании, при этом у подопечных Диего Симеоне есть еще одна игра в запасе. Валенсия (12 очков) опустилась на 11-е место. В следующем туре Матрасники сыграют дома с Вальядолидом (05.12.2020), а Летучие Мыши отправятся в гости к Эйбару (07.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Атлетико не сумел обыграть московский Локомотив в Лиге чемпионов.