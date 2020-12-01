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В Аргентине предложили увековечить Марадону на денежной купюре (фото)

В Аргентине предложили увековечить Марадону на денежной купюре (фото)
18:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм maradona

25 ноября в возрасте 60-лет перестало биться сердце легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Легенду футбола похоронили на закрытой церемонии на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.

После кончины Марадоны многие занялись вопросом, как увековечить память Диего. В Неаполе уже предложили переименовать стадион в честь нападающего, а в Аргентине создали петицию, чтобы выпустить новые купюры местной валюты c изображением форварда, который принес национальной команде победу на чемпионате мира-1986.

Петицию на сайте change.org уже подписали свыше 15 тысяч человек. В ней предлагается создать купюру с ограниченным тиражом в 10 тысяч песо с изображением Диего Марадоны. Сейчас в Аргентине самой крупной денежной купюрой является тысяча песо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личного врача Марадоны подозревают в преступной халатности.

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Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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