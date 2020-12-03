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Вратарь Шахтера признан лучшим в Лиге чемпионов

Вратарь Шахтера признан лучшим в Лиге чемпионов
16:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Прогремели все матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 и УЕФА подвела промежуточные итоги, назвав лучших футболистов недели.

Примечательно, что в команду недели Лиги чемпионов попал украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин, который отстоял "на ноль" в важнейшем матче против мадридского Реала, тем самым помог своей команде достичь победы над именитым соперником. Кроме того, в символическую сборную попал Оливье Жиру, оформивший покер в игре с Севильей и обидчик Динамо Федерико Кьеза.

Полностью команда недели ЛЧ выглядит таким образом: Трубин (Шахтер), Шольц (Мидтьюлланд), Ромеро (Аталанта), Рафаэл Геррейру (Боруссия Д), Кьеза (Ювентус), Кахведжи (Истанбул), Пайет (Марсель), Де Кетеларе, Ланг (оба, Брюгге), Жиру (Челси), Неймар (ПСЖ).

Со всеми результатами и видеообзорами матчей 5-го тура Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Футбол, Анатолий Трубин.

Автор:

Телеграф
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