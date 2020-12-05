Динамо - Ференцварош: где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Во вторник, 8 декабря, Динамо проведет ключевой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против венгерского Ференцвароша. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч Динамо - Ференцварош покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, игру в сети в режиме-live можно будет посмотреть на онлайн-сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка, в котороу оперативно будет добавляться видео лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что по итогам 5-и туров Лиги чемпионов и Динамо, и Ференцварош добыли по одному очку и в очном противостоянии решат судьбу путевки в плей-оффф Лиги Европы. В прошлом туре ЛЧ киевляне были разбиты Ювентусом, а венгерский коллектив сокрушительно проиграл Барселоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед решающим поединком для киевлян.