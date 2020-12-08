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Пресс-конференция Каштру перед матчем Интер - Шахтер: видеотрансляция

Пресс-конференция Каштру перед матчем Интер - Шахтер: видеотрансляция
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Во вторник, 8 декабря, главный тренер Шахтера Луиш Каштру и полузащитник команды Тайсон проведут совместную пресс-конференцию накануне важнейшего матча Лиги чемпионов с Интером. Наставник и кудесник мяча ответят на интересующие вопросы журналистов. Начало пресс-конференции запланировано на 18:20 по киевскому времени.

Официальный Youtube-канала Шахтера проведет видеотрансляцию мероприятия:

Напомним, матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 Интер - Шахтер состоится в среду, 9 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в Украине, а также о букмекерских раскладах перед матчем. К слову, Луиш Каштру уже сформировал костяк команды, который будет готовиться непосредственно к поединку в Италии.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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