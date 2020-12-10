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Игроки Боруссии М досматривали игру Шахтера прямо на футбольном поле (видео)

Игроки Боруссии М досматривали игру Шахтера прямо на футбольном поле (видео)
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер borussia_en

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 завершился групповой этап. 16 счастливчиков, в том числе и Боруссия Менхенгладбах, пробились в 1/8 финала главного еврокубка.

Боруссия М играла на выезде против Реала и завершила поединок в Мадриде поражением. Судьба немецкого коллектива полностью решалась в Милане, где местный Интер принимал Шахтер. Игры проходили параллельно, однако встреча в Испании завершилась немного раньше, и футболисты Боруссии принялись смотреть игру Горняков в прямом эфире прямо на футбольном поле.

В итоге штурм Интера на последних минутах не увенчался успехом и матч с Шахтером завершился ничьей 0:0, что полностью удовлетворило менхенгладбахцев, которые со второго места пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей игрового дня ЛЧ за 9 декабря. Кроме того, у нас на сайте доступны все видеообзоры этих встреч.  

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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