Игроки Боруссии М досматривали игру Шахтера прямо на футбольном поле (видео)

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 завершился групповой этап. 16 счастливчиков, в том числе и Боруссия Менхенгладбах, пробились в 1/8 финала главного еврокубка.

Боруссия М играла на выезде против Реала и завершила поединок в Мадриде поражением. Судьба немецкого коллектива полностью решалась в Милане, где местный Интер принимал Шахтер. Игры проходили параллельно, однако встреча в Испании завершилась немного раньше, и футболисты Боруссии принялись смотреть игру Горняков в прямом эфире прямо на футбольном поле.

Borussia Mönchengladbach players watching the last moments of the game between Inter and Shakhtar is the feel-good video you need

Via @DAZN_DE #BMG #UCL pic.twitter.com/AMhHE7iwzf

