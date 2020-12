Умер бывший главный тренер Манчестер Юнайтед

На 93-м году жизни умер знаменитый футбольный тренер Томми Дохерти. Об этом сообщила пресс-служба Манчестер Юнайтед.

"Мы глубоко опечалены кончиной Томми Дохерти, который привел нас к победе в Кубке Англии в 1977 году с захватывающей атакующей командой в лучших традициях Манчестер Юнайтед. Все в клубе выражают искренние соболезнования близким Томми", - гласит сообщение манкунианцев в twitter.

We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.

Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv

— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020