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В Японии забили необычный пенальти (видео)

В Японии забили необычный пенальти (видео)
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: pixabay

В Японии на чемпионате старших классов был забит занимательный пенальти, видео с которым в миг стало популярным в сети.

Известный вратарь предложил изменить правило пенальти после скандала в матче Лидс - Вест Хэм (Видео)

"Если вы думали, что разбег Симоне Дзадза при исполнении пенальти был чрезмерным, то вам нужно увидеть, как Коми Риота бьет 11-метровый на Всеяпонском чемпионате старших классов. Представьте, если бы он промахнулся", - написал журналист sportbible Джек Кенмер на своей страничке в twitter, прикрепив видео гола.

А вот так итальянец Симоне Дзадза, которого специально выпустили на серию 11-метровых ударов, не реализовал решающий пенальти в игре с немцами на Евро-2016. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о находчивом вратаре, который придумал свой способ отражения пенальти.

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Все по теме:

Япония, Футбол, Гол, Пенальти.

Автор:

Телеграф
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