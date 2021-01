В Японии забили необычный пенальти (видео)

В Японии на чемпионате старших классов был забит занимательный пенальти, видео с которым в миг стало популярным в сети.

"Если вы думали, что разбег Симоне Дзадза при исполнении пенальти был чрезмерным, то вам нужно увидеть, как Коми Риота бьет 11-метровый на Всеяпонском чемпионате старших классов. Представьте, если бы он промахнулся", - написал журналист sportbible Джек Кенмер на своей страничке в twitter, прикрепив видео гола.

If you thought Simone Zaza's penalty run-up was excessive, then you need to see Komi Ryota taking the mick at the All-Japan High School Championship. Imagine if he missed... pic.twitter.com/uB6cUiBcxm

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 1, 2021