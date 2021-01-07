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Один из лидеров чемпионата Франции заинтересовался "великаном" из Украины

Один из лидеров чемпионата Франции заинтересовался "великаном" из Украины
14:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter pndiaye18

22-летний французский и сенегальский защитник Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе, рост которого больше двух метров, в ближайшее время  может пополнить ряды Лилля. Об этом сообщает football365.

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По информации источника центрбек, который застолбил место в основе полтавчан сразу же после своего прихода в клуб в 2019 году, заинтересовал французский Лилль. Таким образом, за игроком уже следят сразу несколько топ-клубов из Европы, в частности Спортинг Брага и Вест Хэм. 

Тренер Ворсклы Юрий Максимов называл Альюна "игроком на 100 миллионов", поэтому возможным претендентам придется раскошелиться, либо ждать окончания контракта футболиста с полтавчанами (лето 2021 года, - прим. ред.). 

В текущем сезоне Ндиайе отыграл в 14-и поединках за Ворсклу во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Примечательно, что центральный защитник обошелся на протяжении текущей кампании без желтых карточек. Transfermarkt оценивает игрока в €400 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ворскла усилилась полузащитником европейской сборной

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Лилль, УПЛ, Пап-Альюн Ндиайе.

Автор:

Телеграф
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