Один из лидеров чемпионата Франции заинтересовался "великаном" из Украины

22-летний французский и сенегальский защитник Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе, рост которого больше двух метров, в ближайшее время может пополнить ряды Лилля. Об этом сообщает football365.

По информации источника центрбек, который застолбил место в основе полтавчан сразу же после своего прихода в клуб в 2019 году, заинтересовал французский Лилль. Таким образом, за игроком уже следят сразу несколько топ-клубов из Европы, в частности Спортинг Брага и Вест Хэм.

Тренер Ворсклы Юрий Максимов называл Альюна "игроком на 100 миллионов", поэтому возможным претендентам придется раскошелиться, либо ждать окончания контракта футболиста с полтавчанами (лето 2021 года, - прим. ред.).

100M€ That’s a lot coach ! But if it’s the price then... Thanks for rating my work @vorsklacomua pic.twitter.com/Moh4uLRusz

— Alioune (@pndiaye18) November 18, 2020