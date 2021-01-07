Зинченко, дважды попав в старт Ман Сити, заинтересовал сразу четыре клуба АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий на позиции левого защитника в Манчестер Сити, заинтересовал сразу четыре клуба высшего английского дивизиона. Об этом сообщает thesun.

По информации источника, в украинском футболисте заинтересовались четыре команды: Вест Хэм, Вулверхэмптон, Саутгемптон и Лестер Сити. В этом сезоне Александр выпал из основной обоймы игроков и вполне может поменять клубную прописку. Сообщается, что за Зинченко следят не только английские команды, но и клубы из Германии, Италии, Испании и России. Сам украинец заинтересован в игровой практике, ведь на кону Евро-2020 и он рассчитывает попасть в национальную команду.

"Телеграф" напоминает, что Зинченко только в новом году попал в основной состав Сити в двух играх подряд. Это случилось в поединке АПЛ с Челси и в кубковой встрече с Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне украинец провел всего 8 матчей во всех турнирах за МС, записав на свой счет 1 голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Зинченко активно следит римский Лацио.