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Зинченко, дважды попав в старт Ман Сити, заинтересовал сразу четыре клуба АПЛ

Зинченко, дважды попав в старт Ман Сити, заинтересовал сразу четыре клуба АПЛ
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий на позиции левого защитника в Манчестер Сити, заинтересовал сразу четыре клуба высшего английского дивизиона. Об этом сообщает thesun.

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По информации источника, в украинском футболисте заинтересовались четыре команды: Вест Хэм, Вулверхэмптон, Саутгемптон и Лестер Сити.  В этом сезоне Александр выпал из основной обоймы игроков и вполне может поменять клубную прописку. Сообщается, что за Зинченко следят не только английские команды, но и клубы из Германии, Италии, Испании и России. Сам украинец заинтересован в игровой практике, ведь на кону Евро-2020 и он рассчитывает попасть в национальную команду.

"Телеграф" напоминает, что Зинченко только в новом году попал в основной состав Сити в двух играх подряд. Это случилось в поединке АПЛ с Челси и в кубковой встрече с Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне украинец провел всего 8 матчей во всех турнирах за МС, записав на свой счет 1 голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Зинченко активно следит римский Лацио.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Саутгемптон, Вулверхэмптон, Александр Зинченко, Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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