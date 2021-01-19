Девушка футболиста Шахтера полностью обнажилась в Instagram (фото)

Украинская модель и журналистка Дарья Савина, которая находится в отношениях с защитником Шахтера Валерием Бондарем, опубликовала новую соблазнительную фотосессию в Instagram.

Ранее красотка забыла надеть нижнее белье при съемках, а на этот раз она и вовсе снялась без одежды. Прикрывал оголенное тело Дарьи лишь букет роз. "Сегодня в квартире не прозвучит песня "Я люблю тебя до слез", и я не увижу тебя с букетом, но аромат этих роз и трепетное желание увидеться ускорят ожидание нашей встречи", - прикрепила Савина комментарий к посту с фото. К слову Бондарь публично ответил любимой: "Самая любимая моя. Совсем скоро мы будем рядом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Пользователи оценили новые фотографии Савиной и засыпали ее комплиментами: "Огонь", "Куколка", "Красивая", "Очень нежная", "Прекрасно", "Королева".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дарья и Валерий провели совместный отпуск в Доминиканской Республике.