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Девушка футболиста Шахтера полностью обнажилась в Instagram (фото)

Девушка футболиста Шахтера полностью обнажилась в Instagram (фото)
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм savinadasha

Украинская модель и журналистка Дарья Савина, которая находится в отношениях с защитником Шахтера Валерием Бондарем, опубликовала новую соблазнительную фотосессию в Instagram.

Защитник Шахтера снялся в романтической фотосессии с бывшей девушкой динамовца

Ранее красотка забыла надеть нижнее белье при съемках, а на этот раз она и вовсе снялась без одежды. Прикрывал оголенное тело Дарьи лишь букет роз. "Сегодня в квартире не прозвучит песня "Я люблю тебя до слез", и я не увижу тебя с букетом, но аромат этих роз и трепетное желание увидеться ускорят ожидание нашей встречи", - прикрепила Савина комментарий к посту с фото. К слову Бондарь публично ответил любимой: "Самая любимая моя. Совсем скоро мы будем рядом".

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Дарья Савина в обнаженной фотосессии с розами

Дарья Савина в обнаженной фотосессии с розами

Дарья Савина в обнаженной фотосессии с розами

Пользователи оценили новые фотографии Савиной и засыпали ее комплиментами: "Огонь", "Куколка", "Красивая", "Очень нежная", "Прекрасно", "Королева".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дарья и Валерий провели совместный отпуск в Доминиканской Республике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 309

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Даша Савина.
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