Милан подтвердил самый громкий трансфер января

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал футболистом Милана. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
We have a new number
Welcome, @MarioMandzukic9 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd
— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021
По информации источника, Марио на правах свободного агента подписал контракт с Россонери до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год. В стане Милана Манджукич будет выступать под девятым номером. Теперь вместе с Ибрагимовичем у Милана появилась, пожалуй, самая грозная пара нападающих в Италии.
Последним местом работы вице-чемпиона мира 2018 года был катарский футбольный клуб Аль-Духаиль. Наибольшую известность 34-летний бомбардир получил за выступления за Баварию, Ювентус и Атлетико (Мадрид). Нападающий может похвастаться многими титулами, в том числе и победой в Лиге чемпионов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан со скрипом пробился в следующий раунд Кубка Италии.