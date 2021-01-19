Милан подтвердил самый громкий трансфер января

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Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал футболистом Милана. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

По информации источника, Марио на правах свободного агента подписал контракт с Россонери до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год. В стане Милана Манджукич будет выступать под девятым номером. Теперь вместе с Ибрагимовичем у Милана появилась, пожалуй, самая грозная пара нападающих в Италии.

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Последним местом работы вице-чемпиона мира 2018 года был катарский футбольный клуб Аль-Духаиль. Наибольшую известность 34-летний бомбардир получил за выступления за Баварию, Ювентус и Атлетико (Мадрид). Нападающий может похвастаться многими титулами, в том числе и победой в Лиге чемпионов. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан со скрипом пробился в следующий раунд Кубка Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Милан, Марио Манджукич, Футбол.
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