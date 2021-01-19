Милан подтвердил самый громкий трансфер января

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал футболистом Милана. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

По информации источника, Марио на правах свободного агента подписал контракт с Россонери до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год. В стане Милана Манджукич будет выступать под девятым номером. Теперь вместе с Ибрагимовичем у Милана появилась, пожалуй, самая грозная пара нападающих в Италии.

Последним местом работы вице-чемпиона мира 2018 года был катарский футбольный клуб Аль-Духаиль. Наибольшую известность 34-летний бомбардир получил за выступления за Баварию, Ювентус и Атлетико (Мадрид). Нападающий может похвастаться многими титулами, в том числе и победой в Лиге чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан со скрипом пробился в следующий раунд Кубка Италии.