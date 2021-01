Милан подтвердил самый громкий трансфер января

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал футболистом Милана. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

We have a new number

Welcome, @MarioMandzukic9 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd

— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021