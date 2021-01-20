Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У сборной Украины по футболу новый тренер
У сборной Украины по футболу новый тренер
Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

Названа команда года по версии УЕФА

Названа команда года по версии УЕФА
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм _rl9

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2020 года.

В команду 2020 года закономерно вошли сразу пять футболистов Баварии, которая в прошлом сезоне выиграла требл, включая Лигу чемпионов. В символическую сборную попали только представители из топ-5 лиг.

Сборная года по версии УЕФА:

Место в воротах в сборной года занял кипер Баварии Мануэль Нойер, а помогают ему в обороне Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) и Альфонсо Дэвис (Бавария). В центре поля расположились Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль) и Кевин Де Брейне (Манчестер Сити). В нападении больше всего звезд, поэтому УЕФА выделил сразу 4 слота для форвардов. "Наконечником" сборной года был выбран лучший футболист УЕФА 2020 года поляк Роберт Левандовски (Бавария). Партнерами поляка по нападению стали Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус) и Неймар (Пари Сен-Жермен).

"Телеграф" напоминает, что голосование за команду лучших проводилось на официальном сайте УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА поздравил полузащитника Шахтера с днем рождения, показав его лучшие голы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, ФК Реал, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, ФК ПСЖ, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)
02 Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
03 Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
04 Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
05 Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь