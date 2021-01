Названа команда года по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2020 года.

В команду 2020 года закономерно вошли сразу пять футболистов Баварии, которая в прошлом сезоне выиграла требл, включая Лигу чемпионов. В символическую сборную попали только представители из топ-5 лиг.

Сборная года по версии УЕФА:

— UEFA (@UEFA) January 20, 2021