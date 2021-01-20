Названа команда года по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную лучших футболистов 2020 года.

В команду 2020 года закономерно вошли сразу пять футболистов Баварии, которая в прошлом сезоне выиграла требл, включая Лигу чемпионов. В символическую сборную попали только представители из топ-5 лиг.

Сборная года по версии УЕФА:

It's here! #! Read more on the chosen XI here Who is going to have an even better 2021? — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

Место в воротах в сборной года занял кипер Баварии Мануэль Нойер, а помогают ему в обороне Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) и Альфонсо Дэвис (Бавария). В центре поля расположились Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль) и Кевин Де Брейне (Манчестер Сити). В нападении больше всего звезд, поэтому УЕФА выделил сразу 4 слота для форвардов. "Наконечником" сборной года был выбран лучший футболист УЕФА 2020 года поляк Роберт Левандовски (Бавария). Партнерами поляка по нападению стали Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус) и Неймар (Пари Сен-Жермен).

"Телеграф" напоминает, что голосование за команду лучших проводилось на официальном сайте УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА поздравил полузащитника Шахтера с днем рождения, показав его лучшие голы.