Ювентус - Наполи: онлайн видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

В среду, 20 января, на стадионе "Мапей - Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии проходит матч за Суперкубок Италии-2020, в котором играют прошлогодний чемпион Серии А Ювентус и победитель Кубка Италии-2020 Наполи. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Италии-2020 Ювентус - Наполи:

В Серии А Юве идет пятым, а неаполитанцы - третьими. Примечательно, что команды так и не сыграли свой матч первого круга в чемпионате из-за ситуации с коронавирусом. Игру после скандала все-таки перенесли на неопределенный срок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Наполи в своем последнем матче забил соперникам шесть голов, а Ювентус без шансов проиграл Интеру.