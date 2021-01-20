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Ювентус - Наполи: онлайн видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

Ювентус - Наполи: онлайн видеотрансляция матча за Суперкубок Италии
21:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер AlessiaAccurso

В среду, 20 января, на стадионе "Мапей - Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии проходит матч за Суперкубок Италии-2020, в котором играют прошлогодний чемпион Серии А Ювентус и победитель Кубка Италии-2020 Наполи. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Италии-2020 Ювентус - Наполи:

В Серии А Юве идет пятым, а неаполитанцы - третьими. Примечательно, что команды так и не сыграли свой матч первого круга в чемпионате из-за  ситуации с коронавирусом. Игру после скандала все-таки перенесли на неопределенный срок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Наполи в своем последнем матче забил соперникам шесть голов, а Ювентус без шансов проиграл Интеру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Суперкубок Италии, ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол.
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