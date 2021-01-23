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Врач Марадоны влип в скандал из-за подделки подписей

Врач Марадоны влип в скандал из-за подделки подписей
15:41 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм maradona

Врач умершего в ноябре Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревается в подделке подписей экс-футболиста на нескольких документах. Об этом сообщает marca.

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По информации источника, прокуратура Сан-Исидро ведет расследование касательно возможных противоправных действий, приведших к смерти футболиста. Сообщается, что доктор подделывал подпись Марадоны на ключевых документах, сопровождающих курс лечения Диего вплоть до его смерти. Таким образом Луке неправомерно получал доступ к записям о здоровье своего пациента. Сотрудники прокураторы обнаружили у Леопольдо три листа из личной истории болезни Марадоны, что является "очевидным нарушением врачебной тайны".

В свое оправдание Леопольдо заявил, что он единственный имел доступ к Марадоне, ведь остальных врачей Диего не подпускал к себе.

"Все говорили о моей работе с Диего, ведь знали, что я единственный человек, который может получить от него информацию. Все боялись заходить в его комнату, а я был коммуникационным звеном. Меня игнорировали на всех собраниях, ведь испытывали ревность по этому поводу", - заявил Луке.

Расследование по этому делу еще ведется, однако в сторону Луке от фанатов уже летят обвинения в умышленном убийстве. 

"Телеграф" напоминает, что церемония прощания с Марадоной длилась несколько дней, после чего легенду футбола похоронили на закрытой церемонии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Аргентина, Диего Марадона, Футбол, Леопольдо Луке.
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