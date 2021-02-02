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"Колос" напугал "Динамо" стоимостью футболиста

"Колос" напугал "Динамо" стоимостью футболиста
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм antiukh

В своем последнем матче в 2020 году "Динамо" не сумело обыграть "Колос". Главный тренер киевлян Мирча Луческу после игры попросил узнать стоимость полузащитника соперников Дениса Антюха. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык во время эфира своей передачи на Youtube-канале Football Hub.

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По информации Цыганыка, Мистер хотел вызвать 23-летнего игрока на просмотр. Стороны провели предварительные переговоры, однако когда клуб из Ковалевки запросил $1 млн за потенциальный трансфер, диалог между командами сразу же завершился.

В сезоне 2020/21 Антюх, выступающий на позиции правого вингера, провел 14 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает Дениса в € 400 тысяч.

"Телеграф" напоминает, что на днях в "Колосе" вспыхнул грандиозный скандал из-за отчисления нападающего Евгения Селезнева. Пока клуб соблюдает официальное молчание СМИ предлагают свои версии случившегося. Сам Евгений все отрицает.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, УПЛ, Игорь Цыганык, ФК Колос, Денис Антюх.
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