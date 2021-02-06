В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)

В субботу, 6 февраля, "Динамо" провело свой предпоследний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Противостоял вице-чемпионам Украины представитель Северной Македонии "Шкендия". Итогом встречи, что проходила на стадионе Mardan, завершилась минимальной победой динамовцев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет украинский полузащитник киевлян Богдан Леднев, который на 85-й минуте ударом в касание с лету замкнул блестящий заброс Александра Андриевского с центра поля.

Видео гола Леднева:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что на сборе в Турции "Динамо" проиграло болгарскому "Лудогорцу", минимально одолело "Динамо" (Тбилиси) и сыграло вничью с ЦСКА 1948 из Болгарии. В понедельник, 8 февраля, киевляне проведут заключительный матч на учениях против белорусского БАТЭ.