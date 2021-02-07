"Динамо" - БАТЭ: онлайн видеотрансляция матча

В понедельник, 8 февраля, "Динамо" проведет свой заключительный поединок на втором учебно-тренировочном сборе, что проходит в Турции, против белорусского БАТЭ. Встреча состоится в Mardan Sports Complex и начнется в 10:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция контрольного матча Динамо (Киев) - БАТЭ:

Напомним, уже 13 февраля "Динамо" проведет свой первый официальный матч в 2021 году. Противостоять киевлянам в рамках матча чемпионата Украины будет донецкий "Олимпик". А уже 18 февраля подопечные Мирчи Луческу игрой с "Брюгге" возобновят еврокубковую компанию.

"Телеграф" напоминает, что на втором сборе "Динамо" уступило болгарскому "Лудогорцу", переиграло "Динамо" (Тбилиси) и сыграло вничью с еще одним представителем Болгарии - ЦСКА 1948.