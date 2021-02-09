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Футболист "Динамо" рассказал, как Луческу схватил его за бороду (видео)

Футболист "Динамо" рассказал, как Луческу схватил его за бороду (видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм giotsitaishvili11

Украинский футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде в "Ворскле", рассказал о знакомстве с Мирчей Луческу, который летом 2020 гола возглавил киевский клуб. При первом контакте Мистер схватил полузащитника за бороду. Гео разъяснил ситуацию.

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"Я что-то посмотрел вниз. Я думаю, что это был жест, чтобы я не расстраивался и для поднятия настроения. Луческу ничего не сказал. он просто поднял так за бороду, и все подумали, что я теперь буду в старте играть", - рассказал Гео в интервью Youtube-каналу SportArenaTV.

Отметим, в итоге Цитаишвили так и не закрепился в основе вице-чемпионов Украины, сыграв в этом сезоне УПЛ всего 125 минут.

Ранее Цитаишвили объяснил свой конфуз в "Отдушивдушу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 281

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Георгий Цитаишвили.
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