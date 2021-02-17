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"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы с одним форвардом

"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы с одним форвардом
13:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" отправился в Израиль на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив). Главный тренер "Горняков" Луиш Каштру с собой взял 23 футболиста, среди которых место нашлось лишь одному номинальному форварду - Жуниору Мораесу.

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Заявка "Шахтера" на матч с "Маккаби":

  • Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин.
  • Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь.
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо.
  • Форвард: Жуниор Мораес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть матч "Маккаби" - "Шахтер", а также сообщал о букмекерских раскладах перед игрой.

"Телеграф" напоминает, что в своем первом официальном матче в 2021 году "Шахтер" впервые в своей истории не сумел обыграть "Колос".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Маккаби Тель-Авив.
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