"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы с одним форвардом

Донецкий "Шахтер" отправился в Израиль на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив). Главный тренер "Горняков" Луиш Каштру с собой взял 23 футболиста, среди которых место нашлось лишь одному номинальному форварду - Жуниору Мораесу.
Заявка "Шахтера" на матч с "Маккаби":
Ранее "Телеграф" рассказывал, где и во сколько смотреть матч "Маккаби" - "Шахтер", а также сообщал о букмекерских раскладах перед игрой.
"Телеграф" напоминает, что в своем первом официальном матче в 2021 году "Шахтер" впервые в своей истории не сумел обыграть "Колос".