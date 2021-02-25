Лига Европы: где и кода смотреть матчи 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в Лиге Европы 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/16 финала, в частности, "Динамо" сыграет выездной поединок с "Брюгге", а "Шахтер" проведет домашнюю встречу с "Маккаби" Тель-Авив. По итогам этих матчей определятся все участники 1/8 финала ЛЕ.
Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)
"Телеграф" напоминает, что одна команда уже пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. С результатами первых матчей 1/16 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.