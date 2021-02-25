Лига Европы: где и кода смотреть матчи 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в Лиге Европы 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/16 финала, в частности, "Динамо" сыграет выездной поединок с "Брюгге", а "Шахтер" проведет домашнюю встречу с "Маккаби" Тель-Авив. По итогам этих матчей определятся все участники 1/8 финала ЛЕ.

19:55 "Арсенал" - "Бенфика" - Футбол 3

19:55 "Аякс" - "Лилль"

19:55 "Вильярреал" - "Зальцбург"

19:55 "Наполи" - "Гранада"

19:55 "Рейнджерс" - "Антверпен"

19:55 "Хоффенхайм" - "Мольде"

19:55 "Шахтер" Донецк - "Маккаби" Тель-Авив - Футбол 1

- "Маккаби" Тель-Авив - Футбол 1 22:00 "Байер" - "Янг Бойз"

22:00 "Брюгге" - "Динамо" Киев - Футбол 2

Футбол 2 22:00 "Динамо" Загреб - "Краснодар"

22:00 "Лестер" - "Славия" Прага

22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" - Футбол 3

22:00 "Милан" - "Црвена Звезда"

22:00 ПСВ - "Олимпиакос"

22:00 "Рома" - "Брага"

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

"Телеграф" напоминает, что одна команда уже пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. С результатами первых матчей 1/16 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.