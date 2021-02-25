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Лига Европы: где и кода смотреть матчи 25 февраля

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 25 февраля
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 25 февраля, в Лиге Европы 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/16 финала, в частности, "Динамо" сыграет выездной поединок с "Брюгге", а "Шахтер" проведет домашнюю встречу с "Маккаби" Тель-Авив. По итогам этих матчей определятся все участники 1/8 финала ЛЕ.

"Брюгге" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

  • 19:55 "Арсенал" - "Бенфика" - Футбол 3
  • 19:55 "Аякс" - "Лилль"
  • 19:55 "Вильярреал" - "Зальцбург"
  • 19:55 "Наполи" - "Гранада"
  • 19:55 "Рейнджерс" - "Антверпен"
  • 19:55 "Хоффенхайм" - "Мольде"
  • 19:55 "Шахтер" Донецк - "Маккаби" Тель-Авив - Футбол 1
  • 22:00 "Байер" - "Янг Бойз"
  • 22:00 "Брюгге" - "Динамо" Киев - Футбол 2
  • 22:00 "Динамо" Загреб - "Краснодар"
  • 22:00 "Лестер" - "Славия" Прага
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" - Футбол 3
  • 22:00 "Милан" - "Црвена Звезда"
  • 22:00 ПСВ - "Олимпиакос"
  • 22:00 "Рома" - "Брага"

"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: онлайн-трансляция матча

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

"Телеграф" напоминает, что одна команда уже пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. С результатами первых матчей 1/16 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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